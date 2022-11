Doze peregrinos polacos morrem em acidente de autocarro na Croácia

Faltavam poucos minutos para as 6 da manhã quando as equipas médicas e de bombeiros foram chamadas ao local.

O autocarro despistou-se neste troço da autoestrada número 4 a cerca de 50 quilómetros de Zagreb.

De acordo com as autoridades, 43 pessoas ficaram feridas, 18 com gravidade. Pelo menos 30 foram transportadas para unidades hospitalares

De acordo com a televisão estatal da Croácia será aberta uma investigação ao acidente mas acredita-se que o despiste terá acontecido

depois de o motorista ter adormecido ao volante.