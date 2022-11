Conheça as dez melhores e piores cidades para viver

Esta semana, a consultora Economist Intelligence Unit (EIU) divulgou o seu Índice Global de Habitabilidade, com as dez melhores e as dez piores cidades para se viver no mundo em 2022. Mais de 170 cidades foram classificadas segundo cinco categorias: estabilidade, saúde, cultura e ambiente, educação e infraestruturas.

O estudo, realizado entre 14 de fevereiro e 13 de março, concluiu que, globalmente, houve uma melhoria das condições de vida, com destaque para as subidas nas categorias de cultura e ambiente, saúde e educação, numa altura em que vários países puseram fim às restrições da covid-19. No entanto, a pontuação média global continua abaixo dos níveis pré-pandemia.

A invasão da Ucrânia pela Rússia aconteceu a 24 de fevereiro, altura em que o estudo estava a ser levado a cabo. A EIU decidiu, portanto, excluir Kiev, capital ucraniana, da pesquisa. A guerra influenciou, no entanto, os rankings de Moscovo e São Petersburgo. As duas cidades caíram mais de dez lugares no ranking devido à instabilidade, censura, sanções do Ocidente e à saída de grandes empresas do país. Esta instabilidade também afetou a classificação de cidades do Leste Europeu, muito expostas às consequências do conflito.

A liderar o ranking está Viena, na Áustria, como em 2019 e 2018. As cidades da Europa Ocidental e do Canadá dominam a tabela das melhores cidades para se viver. Neste momento, a vida segue com bastante normalidade nestes países, sem restrições e com uma elevada taxa de vacinação contra a covid-19.

As dez melhores cidades

Viena, na Áustria

Copenhaga, na Dinamarca,

Zurique, na Suiça

Calgary, no Canadá

Vancouver, no Canadá

Frankfurt, na Alemanha

Toronto, no Canadá

Amersterdão, nos Países Baixos

Osaka, no Japão

Melbourne, na Austrália

As dez piores cidades

Teerão, no Irão

Douala, nos Camarões

Harare, no Zimbabué

Daca , no Bangladesh

Port Moresby, na Papua-Nova Guiné

Carachi, no Paquistão

Algiers, na Argélia

Tripoli, na Líbia

Lagos, na Nigéria

Damasco, na Síria

Maiores mudanças em relação ao ano passado

No Índice Global de Habitabilidade do ano passado, a maioria das cidades alemãs, britânicas e francesas tinha caída na pesquisa da Economist Intelligence Unit porque ainda estavam em vigor restrições da covid-19 devido à variante Delta. Agora que a doença se está a tornar endémica, de acordo com a consultora, a normalidade está a ser "restaurada".

No últimos 12 meses, Frankfurt, Hamburgo e Dusseldorf (Alemanha), Londres e Manchester (Reino Unido), Paris (França), Bruxelas (Bélgica), Amesterdão (Países Baixos), Atenas (Grécia) e Los Angeles (Estados Unidos) foram as cidades que registaram maiores subidas no ranking.

As que registaram uma maior queda, de acordo com os cinco fatores definidos pela EIU são: Wellington e Auckland (Nova Zelândia), Adelaide e Perth (Austrália), Houston (Estados Unidos), Reykjavik (Islândia), Madrid (Espanha), Taipei (Taiwan), Barcelona (Espanha) e Brisbane (Austrália).