Dez mineiros presos depois de desabamento de mina no México

No México, dez homens estão há uma semana presos numa mina de carvão que colapsou e foi inundada. Numa luta contra o tempo, as equipas de resgate tentam chegar aos mineiros.

Ao fim de quase uma semana sem notícias, as famílias dos mineiros desaparecidos tentam não perder a esperança. Alguns – também mineiros – pedem para participar nas operações de resgate.

O desmoronamento provocou uma inundação súbita da mina de carvão no município de Sabinas, no nordeste do México. No momento do desabamento, 15 mineiros estavam a trabalhar, cinco conseguiram escapar graças a uma bolsa de ar.

O destino dos outros dez mineiros é uma incógnita. Desde o acidente, que aconteceu na última quarta-feira, não houve qualquer comunicação. Estarão a 60 metros de profundidade.

A Proteção Civil mexicana mobilizou 400 elementos de equipas de socorro para o local. A prioridade é tirar a água da mina, mantendo a esperança de que os mineiros tenham encontrado uma bolsa de ar que lhes permita sobreviver até ser possível o resgate.