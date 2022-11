E se conseguisse ler as conversas que não é capaz de ouvir? Um projeto, que está a ser desenvolvido em Inglaterra, pretende auxiliar pessoas surdas ou com deficiência auditiva a perceber o que é dito. As frases são transformadas em legendas e exibidas em tempo real nos óculos.

A ideia surgiu a Dan Scarfe quando estava num encontro de família. Ao ver o seu avô de 97 anos a não conseguir participar nas conversas, o fundador da empresa decidiu desenvolver uns óculos que permitissem, em tempo real, ler o que as pessoas dizem.

“É tão difícil quando há muitas pessoas à nossa volta e estamos a tentar acompanhar diferentes conversas que estão a de decorrer”, disse Dan Scarfe à Euronews. Ao ver o avô ficar em silêncio quando o resto da família conversava, Dan Scarfe pensou: “Ele vê sempre televisão com legendas. Porque não podemos colocar legendas no mundo?”

Os Óculos XRAI estão equipados com microfone que capta o som das vozes e o envia para o smartphone, onde é feita a conversão para o texto. As legendas aparecem, então, nos ecrãs dos óculos que estão fixos nas lentes. O projeto resulta de uma parceria entre a empresa de Dan Scarfe e a empresa de óculos de realidade aumentada Nreal.

O projeto tem sido aclamado por organizações de surdos – tais como o Real Instituto Britânico para Pessoas Surdas e o DeafKids –, mas tem ainda algumas limitações: seja na compreensão de vários interlocutores, seja quando as pessoas falam por cinda de outras. Além disso, para que os óculos consigam captar as vozes, as pessoas têm de estar num ambiente relativamente silencioso.

O serviço ainda está em testes e, para já, só 100 utilizadores beta é que podem experimentar os Óculos XRAI. O objetivo é perceber o feedback e melhorar o produto, afirma o fundador da empresa. Os óculos estão também disponíveis para compra, pelo valor de 470 euros.