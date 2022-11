Um terramoto com uma magnitude de 5,1 atingiu esta quinta-feira, quarta-feira em Portugal, o norte do Japão, revelou a Agência de Meteorologia do Japão.

O epicentro do terramoto deu-se na região de Sōya, na ilha de Hokkaido, a uma profundidade de três quilómetros, disse o Instituto Nacional de Investigação para as Ciências da Terra.

Não foi emitido qualquer alerta de tsunami.