Polícia salva cão de carro fechado em dia de calor

Um vídeo publicado nas redes sociais pela polícia de Nottingham, no Reino Unido, mostra o momento em que um cão foi resgatado de um carro.

O pequeno Shih Tzu estava sozinho dentro de um automóvel fechado. Aconteceu na segunda-feira à tarde, altura em que as temperaturas se encontravam elevadas, relata a Sky News.

Desidratado e ofegante, depois de as autoridades partirem o vidro do veículo, o cão foi levado para a sombra e molhado com uma garrafa de água. Depois, foi encaminhado para um hospital veterinário.