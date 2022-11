A cidade de Las Vegas, nos EUA, voltou a ser atingida por fortes chuvas. Vários edifícios foram afetados, como é o caso do casino de Las Vegas que ficou totalmente inundado na quinta-feira. As imagens mostram uma grande quantidade de água a cair dentro do espaço.

O vídeo divulgado nas redes sociais foi filmado no Planet Hollywood Resort and Casino.

No mês passado, a chuva intensa provocou um cenário semelhante no interior do casino.