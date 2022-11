Cria de urso fica atordoada depois de ingerir mel alucinogénio

O vídeo que mostra uma cria de urso visivelmente atordoada tornou-se viral nas redes sociais. Pensa-se que o animal tenha ficado intoxicado depois de ter comido uma quantidade excessiva de um tipo de mel alucinogénio.

O animal foi resgatado pela equipa do parque natural da província turca de Duzce, esta quinta-feira. As imagens mostram a cria de urso sentada de barriga para cima, desorientada, atordoada e com uma respiração acelerada.

A cria de urso foi transportada para o veterinário, onde está a receber tratamento médico, e será, depois, libertado no meio selvagem. As autoridades locais avançam que o animal, do género feminino, está em boas condições.

O Ministério da Agricultura desafiou os internautas, através de uma publicação no Twitter, a escolher o nome da cria de urso.