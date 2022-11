O homem armado que fez reféns num banco em Beirute está a tornar-se num símbolo para a população e alguns já o consideram um "herói improvável", conta o The Guardian. Bassam al-Sheikh viu-se forçado a reaver as suas poupanças bloqueadas no banco devido à grave crise económica que o Líbano atravessa. Esse dinheiro seria utilizado para pagar as despesas hospitalares do pai.

Bassam al-Sheikh Hussein estava armado com uma espingarda quando entrou na agência do banco, por volta das 12:00 desta quinta-feira. O objetivo seria retirar parte das poupanças, que estavam congeladas.

O homem de 42 anos precisava de 210 mil dólares (cerca de 204 mil euros) para pagar a conta do hospital do pai.

O caso de Bassam espelha o que a população libanesa atravessa: "pessoas desesperadas, fazem coisas desesperadas", disse um cidadãos citado pelo The Guardian.

A notícia do sequestro foi rapidamente divulgada, num país em que quase 80% da população é considerada pobre, após a imposição de controlos informais de capital.

À frente do banco onde estava a decorrer o sequestro, um grupo de libaneses solidarizaram-se com o sequestrador. Há mais de dois anos que os bancos libaneses foram atingidos por uma grave crise económica, que tem permitido apenas aos depositantes levantamentos simbólicos por mês e muitas vezes insuficientes para satisfazer as necessidades básicas.