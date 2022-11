Um grupo de assaltantes tentava assaltar um banco em Roma, através de um túnel escavado pelos próprios, quando tiveram um encontro com o azar: a terra desabou. Um dos elementos do grupo ficou preso durante nove horas no túnel, enquanto os restantes conseguiram fugir, porém sem grande sucesso, uma vez que a polícia conseguiu capturá-los.

Foi na Rua Innocenzo XXI, em Roma, que o insólito aconteceu. Cinco homens decidiram assaltar um banco naquela zona da capital italiana, mas os planos não correram como esperado.

O túnel, com cerca de seis metros de profundidade, que estes estavam a escavar, com o intuito de aceder ao interior do edifício, desabou. Quatro elementos do grupo conseguiram escapar, mas um deles não teve a mesma sorte e acabou por ficar retido no subsolo.

As autoridades receberam o alerta para a situação por volta das 11:00, através de uma chamada dos próprios assaltantes, que se viram obrigados a pedir auxílio.

Nas operações de resgate foi necessário recorrer a um 'bulldozer' para escavar um buraco no meio da rua. Os trabalhos de salvamento só ficaram concluídos nove horas depois. Após o resgate, o homem foi imediatamente transportado para o hospital, onde permanece com prognóstico reservado.

Ao que tudo indica o grupo criminoso utilizou uma loja que se encontrava vazia para servir de base de operações. Terá sido ai que os assaltantes deram início ao túnel que, se tudo corresse como esperado, levaria até ao interior da instituição bancária.

As autoridades locais creem que os homens decidiram aproveitar o facto de ser feriado na região e de aquela zona da cidade não estar tão movimentada como é habitual, para levar a cabo aquele que seria um assalto cinematográfico.