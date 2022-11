Milhares de pessoas protestam nas ruas do Brasil contra Bolsonaro

Milhares de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em várias cidades do Brasil a favor do sistema eleitoral implementado no país e contra o Presidente Jair Bolsonaro.

A manifestação acontece a dois meses e meio das eleições presidenciais no Brasil, que colocam frente a frente Lula da Silva e Jair Bolsonaro, com as sondagens a darem vantagem ao primeiro.

O atual Presidente da nação brasileira já veio a público criticar o voto eletrónico, dizendo que este pode levar a erros na contagem de votos. Bolsonaro tem também sido acusado por parte da população de propagar informações falsas.

Lula da Silva, no entanto, tem afastado as polémicas e evitado responder ao opositor. O candidato já apelou à mobilização das pessoas para que saiam à rua em protesto contra as várias declarações de Bolsonaro.

Foi exatamente isso que aconteceu esta quinta-feira, com milhares de pessoas a protestarem pelas ruas do Brasil, deixando assim uma imagem de contestação em relação ao Presidente brasileiro.