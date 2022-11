Aumento acentuado do nível da água complica resgate de mineiros no México

As águas de uma mina inundada onde dez mineiros estão desaparecidos há 11 dias, no norte do México, tiveram um "aumento acentuado", o que pode complicar a operação de resgate, anunciaram este domingo as autoridades.

O nível da água do poço número dois, que era de 70 centímetros na sexta-feira, chega agora aos 12,92 metros.

Os engenheiros estão a avaliar a situação no local e as razões para esta súbita do nível da água

Nos poços três e quatro a água atinge os 15,5 metros e os 12,5 metros, respetivamente, um aumento de oito a dez metros em relação aos níveis registados na sexta-feira.

Os engenheiros vão tentar uma nova estratégia para permitir tirar a água da mina de El Pinabete

Esta notícia representa, no entanto, um golpe duro para as famílias dos mineiros que manifestaram no sábado o receio de uma intervenção demasiado tardia para os salvar. Os mineiros estarão presos a uma profundidade de 34 metros.

Várias centenas de pessoas estão a participar no resgate, incluindo com um drone subaquático, para tentar encontrar e salvar os mineiros cujos familiares estão cada vez mais preocupados com o passar do tempo.

Coahuila, a principal região produtora de carvão do México, tem sofrido uma série de acidentes fatais em minas ao longo dos anos. O pior ocorreu na mina de Pasta de Conchos em 2006, quando morreram 65 mineiros.