Curto-circuito terá estado na origem de tragédia em igreja no Egito

Mais de 40 pessoas morreram este domingo num incêndio numa igreja cristã copta perto do Cairo, no Egito. Na origem do incêndio pode estar um curto-circuito, mas já foi anunciada a abertura de investigação.

Centenas de pessoas estavam reunidas para a missa da manhã quando a explosão aconteceu. Aflição, fogo e fumo provocaram a debandada geral, de tal forma que a estreita entrada da igreja ficou bloqueada. De acordo com testemunhas no local, as pessoas reunidas nos andares de cima precipitaram-se escadas abaixo e caíram umas por cima das outras.

Pelo menos 41 pessoas morreram e 14 ficaram feridas, entre elas crianças.

De acordo com as autoridades egípcias, ao que foi inicialmente apurado, uma falha elétrica terá estado na origem do incêndio, controlado entretanto pelos bombeiros.

Fogos por curto-circuito não são raros no Egito, mas este já foi declarado pelo Ministério da Saúde egípcio como uma das piores tragédias por incêndio na última década.