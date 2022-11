Ventos fortes e altas temperaturas mantêm ativo fogo de grande dimensões em Saragoça

Continua ativo um incêndio que deflagrou este sábado em Saragoça, Espanha. Cerca de 1500 pessoas foram forçadas abandonar as suas casas.

Em menos de 24 horas as chamas consumiram mais de 8 mil hectares. O incêndio que deflagrou este sábado na província de Saragoça, em Espanha, continua ativo esta segunda-feira, alimentado por ventos fortes e altas temperaturas.

O incêndio já obrigou à retirada de pelo menos 1500 moradores das suas habitações.

No município de Borja, o cenário é preocupante. Foi pedida a intervenção da Unidade Militar de Emergência e a colaboração de quatro equipas de terra

três viaturas de bombeiros e um hidroavião para ajudar os mais de 250 operacionais que continuam no terreno.



Os bombeiros esperam que as temperaturas mais baixas previstas para breve ajudem a dominar as chamas.