Bolsonaro e Lula da Silva juntos na tomada de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Após as primeiras ações oficiais de campanha, Jair Bolsonaro e Lula da Silva estiveram juntos na tomada de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, Alexandre de Moraes.

"Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional", afirma o novo presidente do Tribunal Superior Eleitroral.

O juiz defendeu também o voto eletrónico, que tem sido muito criticado pelo Presidente Bolsonaro.

Um dos estados que Bolsonaro visitou durante a campanha eleitoral foi Minas Gerais, onde "renasceu", afirma, quando foi esfaqueado por um homem em 2018.

Jair Bolsonaro criticou a legalização do aborto e o ensino da ideologia de género nas escolas.

As últimas sondagens atribuem a Bolsonaro 32% das intenções de voto, atrás de Lula da Silva com 44% dos votos.

O antigo Presidente brasileiro, Lula da Silva, arrancou a campanha eleitoral numa fábrica perto de São Paulo, onde trabalhou e se tornou líder de um sindicato de metalúrgicos.