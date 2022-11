Divulgado vídeo de helicóptero onde seguia político a despenhar-se

O acidente aéreo aconteceu na semana passada, mas hoje foi divulgado um vídeo na rede social Twitter do momento em que o helicóptero se despenhou.

A bordo seguiam seis pessoas, entre as quais Dimitri Flores, pré-candidato às eleições presidenciais no Panamá em 2024. Apesar do susto, não há vítimas a registar, apenas ferimentos ligeiros.