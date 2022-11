Familiares de mineiros presos há 15 dias criticam operação de resgate

O México contactou empresas dos EUA e da Alemanha para ajudarem na operação de resgate dos 10 trabalhadores presos numa mina há duas semanas.

As autoridades mexicanas estão focadas em evitar que entre mais água na mina que desabou no norte do país, mas a chuva tem dificultado a estratégia.

À medida que o tempo passa, aumenta o desespero dos familiares dos mineiros e crescem as críticas à forma como a operação de resgate está a ser feita.

O acidente ocorreu a 3 de agosto e ainda não foi possível estabelecer qualquer contacto com o interior da mina. Deste modo, o estado de saúde dos mineiros é desconhecido.