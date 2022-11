Lançada caça ao homem na África do Sul após rapto de menino

"Dirigia-se com o pai, o irmão e a irmã para a viatura que estava no quintal defronte da casa quando foi sequestrado", disse fonte policial, citada pela agência France-Presse.

Até ao momento desconhece-se o motivo do rapto.

A África do Sul tem uma das maiores taxas de criminalidade do mundo. Segundo as estatísticas da polícia, o número de sequestros mais do que duplicou no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período do ano anterior.