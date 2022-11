Passageiro parte cadeiras do avião durante voo entre cidades brasileiras

Uma passageiro partiu as cadeiras do avião num voo entre São Paulo e o Recife, no Brasil, no domingo à noite. O homem alega que acordou com uma injeção de glicose, sem a sua autorização. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o homem a pontapear as cadeiras.

No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o homem, que estava sentado no avião, a pontapear os bancos da frente, com fúria, enquanto um tripulante retira do local o material partido.