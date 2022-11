Polícia recebe chamada de emergência vinda de Zoo e descobre que tinha sido um macaco

No sábado à noite, a polícia do condado de San Luis Obispo, no estado da Califórnia, dirigiu-se a um jardim zoológico após alguém ter efetuado uma chamada de emergência. Quando chegaram ao local, descobriram que um macaco-prego chamado Route tinha ligado para o 911 (112 em Portugal).

Aparentemente, Route agarrou no telemóvel do jardim zoológico, que se encontrava num carrinho de golfe, e pressionou os botões 9-1-1, explicam as autoridades.