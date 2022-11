Explosão numa mesquita em Cabul fez pelo menos 20 mortos e 30 feridos

A explosão numa mesquita na capital afegã fez pelo menos 20 mortos e deixou outras 30 feridas, algumas em estado grave. As testemunhas no local dizem que ouviram explosões e que as janelas de todos os prédios em redor ficaram destruídos.

Segundo a AP, os diversos relatos de testemunhas indicam que várias crianças estão entre as pessoas feridas.

A explosão terá sido provocada por um homem-bomba, mas a responsabilidade pelo ataque não foi ainda reivindicada, neste que é o mais recente atentado a atingir o país este ano.

O porta-voz dos Talibã, Zabihullah Mujahid, também condenou o ataque e prometeu que os “autores de tais crimes em breve serão levados à justiça e serão punidos”.

A fação local do grupo Estado Islâmico (EI) intensificou os ataques no país desde que os talibãs assumiram o poder em agosto de 2021, após a saída das tropas dos Estados Unidos e da NATO do Afeganistão. Na semana passada, o EI assumiu a responsabilidade pela morte de um importante clérigo talibã no seu centro religioso em Cabul.

Por outro lado, os talibãs divulgaram na quarta-feira que capturaram e mataram Mehdi Mujahid, único membro da comunidade minoritária xiita hazara entre as fileiras talibãs e ex-comandante do distrito de Balkhab, no norte da província de Sar-e-Pul, quando este tentava cruzar a fronteira para o Irão.