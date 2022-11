Greves deixam metro de Londres praticamente paralisado

O metropolitano de Londres e o resto da rede de transportes públicos registou esta sexta-feira grandes perturbações devido à greve dos trabalhadores ferroviários que pedem aumentos salariais face à inflação crescente no Reino Unido.

"Não há praticamente nenhum serviço" no metro de Londres, com exceção para "duas linhas que estão a funcionar com uma capacidade reduzida", com um comboio a cada 15 minutos, afirmou um porta-voz da operadora estatal de transportes públicos TfL (Transport for London) à agência noticiosa francesa AFP.

A rede de autocarros, procurada por muitos londrinos como alternativa ao metropolitano, também sofreu grandes perturbações.

Fora da estação de Blackhorse Road, no nordeste de Londres, amontoaram-se vários passageiros que esperavam a abertura do Overground - uma rede de comboios pendulares -, que também se encontrava parado.

"Não há comboios hoje", gritou um funcionário aos passageiros, a maioria dos quais não tinha conhecimento da greve.