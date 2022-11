Navio da Primeira Guerra Mundial encontrado na Cornualha após 105 anos

O navio de guerra USS Jacob Jones dos EUA afundou durante a Primeira Guerra Mundial com 66 homens a bordo e apenas recentemente foi descoberto na costa da Cornualha, na Inglaterra. Uma equipa de mergulhadores britânicos divulgaram as fascinantes imagens do navio com algumas peças ainda intactas. O destróier (ou contratorpedeiro) estava armado com quatro canhões e tinha pouco mais de 96 metros de comprimento. Em 1917 desempenhava a missão de patrulhar ao largo da costa de Virgínia também estava destinado a escoltar comboios no mar da Irlanda, resgatando ocasionalmente sobreviventes de navios afundados.

No início de dezembro, o USS Jacob Jones estava a escoltar um comboio para Brest, na França, com outros cinco destróiers baseados em Queenstown. No retorno para a Irlanda, Jacob Jones estava a navegar sozinho, num padrão de ziguezague quando foi visto por um submarino alemão U-53. O navio norte-americano foi torpedeado e não conseguiu enviar um sinal de socorro, visto que o ataque cortou a energia a bordo.

A bordo estariam sete oficiais e 103 tripulantes no momento do ataque. Oito minuto depois, o navio afundou e 66 militares acabaram por morrer. Alguns sobreviventes foram encaminhados para os botes salva-vidas e barcos pelo tenente Staton F. Kalk, que acabou por morrer de exaustão e exposição. Quando o navio afundou, o capitão do submarino alemão transmitiu por rádio à base dos EUA, em Queenstown, a localização aproximada do navio. "Normalmente, as posições do naufrágio são realmente duvidosas", entende Mark Dixon, líder do grupo de mergulho. Os sobreviventes estão preocupados em embarcar em bote salva-vidas e não registam as posições exatas, disse Dixon ao The New York Times. O navio de guerra USS Jacob Jones foi encontrada a mais de 100 metros debaixo de água a 11 de agosto, com algumas peças ainda intactas. Os tubos de torpedo, o sino e as caldeiras são claramente visíveis nas imagens.