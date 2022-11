Consequências da seca visíveis por todo o mundo 

Os efeitos das alterações climáticas são cada vez mais evidentes um pouco por todo o mundo. Olhamos agora para as consequências da seca em África, na Europa e na Ásia.

As alterações climáticas agravaram a seca, que por sua vez piorou a escassez de alimentos, sobretudo em países como a Etiópia e a Somália.

Na Europa, a seca também se faz sentir. Um dos efeitos inesperados foi a descoberta de partes da história que estavam escondidas debaixo de água.

Na China, a descida do nível da água de um rio no sudeste do país revelou estátuas budistas que terão cerca de 600 anos.