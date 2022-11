Corpo de José Eduardo dos Santos já chegou a Luanda

O corpo do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, chegou este sábado às 19:16 a Luanda, vindo de Barcelona num voo da TAAG. A SIC sabe que o funeral vai realizar-se a 28 de agosto. A transladação de Barcelona acontece um mês e meio após a morte do antigo líder angolano e depois de uma disputa entre duas fações da família sobre a guarda do corpo.

PAULO NOVAIS

A viúva, Ana Paulo dos Santos, a quem a justiça espanhola entregou a custódia do corpo, chegou também ao aeroporto internacional 4 de fevereiro. De seguida, o corpo de José Eduardo dos Santos foi transportado para o Miramar, local da antiga residência oficial para cerimónias de âmbito estritamente familiar, segundo fonte próxima do processo. O velório do corpo de José Eduardo dos Santos decorre em casa do ex-Presidente, em Luanda. Os enviados da SIC acompanharam o momento e testemunharam as homenagens.

O anúncio da chegada dos restos mortais do antigo líder angolano foi feito este sábado através de um comunicado do Governo de Angola. "O executivo angolano torna público que chegam na tarde deste sábado a Luanda os restos mortais do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido no passado dia 8 de Julho em Barcelona, Reino de Espanha", lê-se no comunicado.