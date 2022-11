Sobe para 14 número de mortos em ataque a hotel da capital da Somália

O número de mortos no ataque a um hotel de Mogadíscio, capital da Somália, levado a cabo hoje pelo grupo jihadista do Al Shabab, subiu para 14, anunciou o porta-voz da polícia somali.

Inicialmente, as autoridades da Somália deram conta de dez civis mortos, mas esse número foi atualizado para 14, indicou, em conferência de imprensa, Abdifatah Duudushe, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Extremistas islâmicos do Shebab, filiado na rede terrorista Al-Qaida, invadiram o hotel Hayat, na sexta-feira à noite, por entre tiros e explosões, durante um ataque e consequentes confrontos com as autoridades, que duraram cerca de 15 horas.

Os elementos do Shebab atacaram o hotel, habitualmente frequentado por políticos e funcionários do Governo, e dispararam contra os civis que ali se encontravam.

Entre os mortos, está o proprietário do hotel e outros empresários.

Em comunicado, o grupo jihadista do Al Shabab reivindicou o ataque, dizendo que os seus combatentes se suicidaram durante o mesmo.

Este foi o maior ataque perpetrado na capital da Somália desde a eleição do Presidente, Hassan Sheikh Mohamud, em maio.