Camião perde o controlo e embate contra multidão, acidente causa 16 mortos 

Mais de 30 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em dois acidentes na Turquia, que ocorreram no mesmo dia. As colisões aconteceram este sábado, ambas no sudeste do país.



As imagens mostram o momento em que o condutor de um camião perde o controlo perto de uma bomba de gasolina na cidade de Mardin.

No vídeo é possível ver o veículo pesado a embater contra a multidão que se encontrava na zona. Este acidente, que causou 16 mortos e 29 feridos, aconteceu quando os serviços de emergência já se encontravam no local para socorrer as vítimas de um acidente anterior.

Noutro ponto do país, um choque em cadeia que envolveu vária viaturas, incluindo um autocarro, causaram 16 mortos.