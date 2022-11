Quatro mortos e 16 feridos em acidente de autocarro após visita a Machu Picchu

Quatro turistas morreram e 16 ficaram feridos, na sequência de um acidente de autocarro no Peru, que regressava de uma visita à cidadela inca de Machu Picchu, revelaram as autoridades peruanas.

Dois dos turistas mortos são de nacionalidade colombiana, enquanto os outros dois ainda não foram formalmente identificados, referiu o governo regional de Cusco (sul).

Entre os feridos estão quatro franceses, dois gregos, dois canadianos, dois israelitas, dois argentinos, dois peruanos, um neerlandês e uma pessoas cuja nacionalidade ainda não tinha sido identificada.

O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira, a cerca de 100 quilómetros da cidade de Cusco, a antiga capital inca, principal ponto de partida para operadores turísticos que organizam visitas a Machu Picchu.

O autocarro turístico caiu "numa ravina com mais de 100 metros" numa altura em que se registava nevoeiro na zona, referiu o ministro do Trabalho e do Turismo do Peru, Roberto Sanchez.

Alguns dos feridos vão ser transferidos para Lima, num avião fretado pela Força Aérea, acrescentou.