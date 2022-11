Três polícias suspensos após divulgação de vídeo de agressão a suspeito

Três agentes foram suspensos após a divulgação de um vídeo nas redes sociais onde se pode ver um homem deitado no chão, enquanto é imobilizado e agredido. O caso teve lugar junto a uma loja de conveniência em Mulberry, cerca de 220 quilómetros a noroeste de Little Rock, no estado norte-americano do Arkansas, e colocou ainda um inspetor policial sob investigação.

As imagens mostram um dos polícias a agredir repetidamente a vítima. Um outro a dar várias joelhadas no homem, que está imobilizado no chão.

Um outro polícia segura o homem que, enquanto está a ser espancado, tenta proteger-se como consegue, cobre a cabeça com as mãos e encolhe as pernas.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais e já foi visualizado milhões de vezes.

Alguns utilizadores do Twitter partilharam mensagens que fazem alusão a George Floyd, que morreu durante uma detenção, quando um polícia pressionou o joelho contra o seu pescoço durante cerca de 9 minutos. O caso, que aconteceu em maio de 2020, gerou grande indignação e uma onda de protestos em todo o mundo.