Touro invade banco em Israel e causa o pânico

Um touro entrou, esta segunda-feira, numa agência do banco Leumi, nos arredores de Telavive, em Israel. O animal tinha fugido do recinto localizado perto das instalações da instituição financeira.

A entrada inesperada do touro causou o pânico entre funcionários e clientes, que foram vistos a fugir. Antes disso, o animal passou, com uma corda ao pescoço, por carros no parque de estacionamento.

Imagens de videoamador estão a ser divulgadas nas redes sociais.