Vídeo mostra momento em que iate de 40 metros afunda totalmente no Mediterrâneo

Uma embarcação de recreio naufragou no Mar Mediterrâneo depois de ter entrado em dificuldades quando seguia a cerca de 15 quilómetros da costa de Catanzaro, no sul de Itália. A guarda costeira italiana recebeu o alerta na sexta-feira à noite e deu de imediato início a uma complexa operação para resgatar as nove pessoas que seguiam no iate My Saga, quatro passageiros e cinco tripulantes.

Um barco que patrulhava a fronteira marítima foi de imediato destacado para o local e conseguiu retirar ainda na sexta-feira quatro passageiros e um elemento da tripulação.

No dia seguinte, a guarda costeira conseguiu também retirar com sucesso os restantes elementos da tripulação, incluindo o capitão.

O mau estado do mar dificultou a operação e afastou qualquer hipótese de salvar a embarcação, rebocando-a para a costa. O iate com 40 metros de comprimento acabou por submergir totalmente, a guarda costeira italiana divulgou imagens do momento e da operação que permitiu salvar todas as pessoas que seguiam a bordo.

As autoridades vão abrir o inquérito para apurar as causas do naufrágio.

O My Saga foi construído em Itália, em 2007.