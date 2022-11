Centenas de pessoas estiveram quase cinco horas retidas no Eurotúnel 

Centenas de pessoas ficaram retidas no Eurotúnel quando o comboio que fazia a ligação de Calais para Folkestone teve uma avaria. De acordo com o porta-voz da empresa que gere o Eurotúnel, John Keefe, entre 400 a 500 passageiros foram afetados depois de um "problema técnico" ter obrigado à interrupção da circulação a meio do túnel.

O Eurotúnel é uma travessia ferroviária subterrânea com cerca de 50 quilómetros, que liga Reino Unido e França. A circulação sob o Canal da Mancha foi interrompida, os passageiros que ficaram retidos tiveram de ser retirados a meio do túnel.

Depois de abandonarem as composições, tiveram de fazer uma longa caminhada para sair do Eurotúnel. Os passageiros regressaram a Calais, onde receberam indicações para ficar longe do terminal até às 6:00 de quarta-feira.

Passageiros partilharam nas redes sociais imagens do trajeto que tiveram de fazer a pé com toda a bagagem, escoltados por cães.

Em declarações à Sky News, o porta-voz da empresa referiu que foi necessário transferir os passageiros para autocarros, através do túnel de serviço. "Pedimos sinceras desculpas por este incómodo", disse John Keefe.