Coração de D.Pedro IV já está em exposição no Palácio do Itamaraty

O coração de D. Pedro IV foi recebido, esta terça-feira, pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Do Palácio do Planalto, o órgão do rei de Portugal e imperador do Brasil foi levado para a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde ficará exposto.

Foi recebido com honras militares, um espetáculo aéreo e a participação dos Dragões da Independência. O coração foi levado pela rampa do Palácio do Planalto e, em seguida, entregue ao Brasil pelas mãos do presidente da câmara do Porto, Rui Moreira.

O órgão seguiu para o Palácio do Itamaraty, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde ficará em exposição até o dia 7 de setembro. Dois dias depois voltará para Portugal.

O empréstimo tem gerado críticas por parte de alguns historiadores e arqueólogos que falam em desrespeito e propaganda política. O coração saiu de Portugal pela primeira vez em 187 anos para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil.