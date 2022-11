O Presidente francês, Emmanuel Macron, alertou os franceses para o esforço e sacrifício exigidos a todos nos próximos meses.

O líder acredita que o mundo enfrenta tempos de enorme mudança, durante um discurso aos seus ministros, em Paris.

O momento em que vivemos parece estar estruturado por uma série de crises graves (...) e pode ser que alguns pensem que o nosso destino seja o de administrar perpetuamente crises ou emergências. Da minha parte, acredito que aquilo que estamos a passar trata-se de uma grande mudança ou uma grande reviravolta.

Perante esta situação, Macron assinalou que os franceses "podem reagir com grande ansiedade" e exortou os membros do governo que "digam coisas", que "as nomeiem com grande clareza e sem catastrofismo".