Eleições em Angola: MPLA lidera contagem dos votos com 52,08% 

Com 86,41% dos votos contados, a CNE dá conta que o MPLA lidera a contagem dos votos com quase 10% de diferença para a UNITA:

Com 77,12% dos votos apurados em Luanda, a União Nacional para a Libertação Total de Angola (UNITA) lidera com 62,93% dos votos e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) segue em segunda posição com 33,06%, anunciou o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo.

Cerca de 14 milhões de angolanos tiveram esta quinta-feira oportunidade de escolher o seu futuro Presidente.