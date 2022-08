Imagens da famosa pesagem dos residentes no Zoo de Londres

Serve a pesagem e a medição não só para os tratadores do ZSL London Zoo atualizaram as informações sobre os residentes, mas também para as partilharem com o Zoological Information Management System (ZIMS), um banco de dados a que os jardins zoológicos em todo o mundo têm acesso.

Esta partilha torna-se ainda mais importante por permitir obter informações sobre milhares de espécies ameaçadas.

Não menos interessante são as imagens das estratégias para a pesagem e medição dos animais. Desde um caracol, que basta colocar apenas numa balança, aos pinguins, que educadamente fazem fila aguardando pela sua vez, até um tigre, que tem de ser chantageado com um pedaço de carne para subir a uma árvore.