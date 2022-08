No “rescaldo” das eleições, angolanos pedem paz, saúde e mais educação

Ao início da tarde desta quinta-feira houve confusão no mercado de São Paulo, em Angola, e a polícia viu-se obrigada a intervir. As pessoas que estiveram a trabalhas nas eleições exaltaram-se porque ainda não foram pagas, como contam os enviados da SIC Catarina Neves e Carlos Rosa.

No mercado, a equipa da SIC falou ainda com alguns populares, que pedem paz e serenidade no país, assim como melhores condições de vida. Entre os pedidos repetem-se a saúde, educação e emprego.

Os angolanos foram chamados às urnas na quarta-feira para votar nas eleições gerais. Já esta quinta-feira, a Comissão Nacional de Eleições anunciou os primeiros resultados oficiais provisórios que dão vantagem de mais de 52% ao MPLA e 42% dos votos à UNITA.