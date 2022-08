Polícias morrem ao tentar travar autocarro com migrantes ilegais na Bulgária

Dois agentes da polícia búlgara foram mortos esta quinta-feira ao tentarem parar um autocarro que transportava dezenas de migrantes ilegais, informou um alto funcionário do Ministério do Interior da Bulgária.



O incidente ocorreu durante a madrugada de quinta-feira na cidade de Burgas, no Mar Negro, após o condutor de um autocarro ter recusado parar em dois postos de controlo fronteiriço da polícia, disse Stanimir Stanev aos meios de comunicação social.

O autocarro com matrícula turca transportava 47 migrantes cuja nacionalidade não foi revelada.

O autocarro tinha entrado numa zona residencial quando os agentes da polícia pararam o seu carro do outro lado da estrada em frente ao veículo pesado. A viatura embateu contra o automóvel da polícia, passando-lhe por cima, antes de chocar contra uma paragem de autocarro.

Os dois polícias que estavam no interior do carro morreram imediatamente. Não foram registadas mais vítimas.

Logo após o violento episódio, as autoridades locais iniciaram uma investigação do sucedido.



Até agora, não foi apresentada qualquer acusação contra o condutor, mas o procurador distrital, Georgi Chinev, declarou as ações do homem como um "ato consciente e intencional".



A Bulgária situa-se numa rota importante para vários migrantes do Médio Oriente e Afeganistão, que utilizam o país para entrarem na Europa. Apenas um pequeno número deles planeia permanecer no membro mais pobre da UE, utilizando a Bulgária apenas como um corredor de trânsito no seu caminho para o ocidente.