Biden diz que tem mais latinos e mulheres no Governo

Joe Biden anda em campanha para as eleições intercalares de novembro. O Presidente dos Estados Unidos está a apelar ao voto de todos e diz que os republicanos são uma ameaça à liberdade e à democracia.

Já está na estrada a maior campanha eleitoral do ano nos Estados Unidos. Joe Biden está empenhado em garantir o maior número possível de votos para o partido democrático. O Presidente norte-americano está a usar todos os argumentos possíveis para conquistar o eleitorado, mesmo os da inclusão.

Há mais latinos na minha Administração do que em qualquer outra, na História americana. A minha Administração reflete o que é a América. Há mais mulheres do que homens na minha Administração. Não sou idiota.

As eleições intercalares de novembro para o Congresso podem mudar o rumo político na América. O objetivo dos democratas é reforçarem a maioria na câmara baixa e conquistá-la no senado. Joe Biden decidiu que o melhor caminho é atacar a direita.

Enquanto discursava, Biden foi interrompido por um apoiante de Donald Trump.

A vitória nas próximas eleições não é um dado garantido para o Partido Democrático. Com a inflação mais alta dos últimos 40 anos, muitos norte-americanos estão descontentes com o Governo.

Joe Biden está a recuperar lentamente os níveis de popularidade que tem junto do eleitorado. Apesar de uma ligeira subida em relação aos primeiros meses do ano, as sondagens dizem que só 44% dos norte americanos estão satisfeitos com o Presidente.