Califórnia quer proibir venda de carros a gasolina até 2035

A Califórnia quer banir os carros que funcionem apenas a gasolina. O objetivo é que a venda deste tipo de veículos seja proibida até 2035 e que sejam substituídos por automóveis elétricos, híbridos ou que usem hidrogénio.

É o mais recente movimento de sustentabilidade do estado mais populoso dos Estados Unidos e que é, também, aquele onde se fabricam mais automóveis no país.

As autoridades da Califórnia querem que, até 2035, todos os carros novos, vendidos no estado sejam elétricos, a hidrogénio, ou híbridos.

O objetivo será uma eliminação gradual dos veículos que funcionam a gasolina e que a mesma medida possa, no futuro, vir a ser adotada por outros estados.

Um passo histórico do estado norte-americano no combate às alterações climáticas. No entanto, as novas regras ainda têm de ser aprovadas pelo Governo dos Estados Unidos antes que possam entrar em vigor.