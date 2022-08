Polícia australiana encontra duas toneladas de droga escondida em blocos de mármore

A polícia australiana encontrou quase duas toneladas de droga escondida em blocos de mármore, no porto de Sydney. Foi a maior apreensão de metanfetaminas de sempre no país.

Numa só operação, as autoridades da Austrália apreenderam 1.800 quilos de metanfetaminas, provenientes do Médio Oriente e com destino a Sydney. Daí, os blocos de mármore onde a droga estava escondida seguiriam para uma fábrica, onde seriam desmanchados e posteriormente separados dos estupefacientes aí escondidos.

"Esta apreensão é a maior da história da Austrália, por isso o que estamos a ver agora é o sindicato que operava localmente nas nossas costas, eles tinham ligações internacionais, por isso estamos a olhar bem para isso", revelou John Watson, chefe da polícia da Nova Gales do Sul.

Três homens, com idades entre os 24 e os 34 anos, foram identificados e acusados como sendo os responsáveis pela mega transação de droga.

A Austrália é, segundo dados oficiais, o país que regista o maior consumo de metanfetaminas per capita. Acredita-se que cerca de 6% dos australianos já tenham experimentado este estupefaciente.