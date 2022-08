Papa Francisco homenageia "resiliência" do povo de Áquila afetado por terramoto de 2009

O Papa Francisco prestou este domingo homenagem à "resiliência" e "dignidade" do povo de Áquila, durante uma visita à capital de Abruzzo, afetada por um forte terramoto em 2009 e do qual ainda não recuperou totalmente.

"Demonstraram um caráter resiliente (...). Estava tudo para reconstruir: casas, escolas, igrejas", disse o Papa perante alguns milhares de pessoas que se reuniram na praça do Duomo, entre as quais se encontravam muitos familiares das vítimas.

O terramoto de 6 de abril de 2009 matou mais de 300 pessoas, feriu 1.600 e causou danos significativos na cidade, que está a reconstruir gradualmente os seus edifícios, sobretudo no centro histórico.

"É uma visita especial, como se Jesus tivesse chegado" disse à AFP Rita Maccarone, 45 anos, que perdeu a cunhada no terramoto, sem conseguir conter as lágrimas.

O sumo pontífice chegou a Áquila pouco antes da 08:30, (menos uma hora em Lisboa) de helicóptero, onde vai celebrar uma missa e a oração dominical do Angelus, antes de deixar a cidade, ao meio-dia.

Cerca das 10:00 locais, o Papa Francisco chegou à praça da basílica de Santa Maria de Collemaggio, a bordo do 'papa-móvel'.

Seriamente danificada durante o terramoto, esta basílica é famosa por abrigar a Porta Santa mais antiga do mundo e o túmulo do Papa Celestino V.

A visita ao túmulo de Celestino V acabou por desencadear especulações várias, adianta a EFE, pelo facto de este ter sido o primeiro Papa a renunciar, no século XIII, quando tinha 80 anos de idade.