Sobe para seis o número de mortos em acidente com camião nos Países Baixos

O número de mortos no seguimento de um atropelamento de várias pessoas que jantavam perto de Roterdão, nos Países Baixos, subiu para seis, enquanto sete ficaram feridas, anunciou este domingo a polícia.

"Temos agora seis mortos e sete feridos, um deles em estado grave, depois do acidente de ontem [sábado]", disse a porta-voz da polícia Mirjam Boers, citada pela agência France-Presse (AFP).

Uma avaliação inicial estimou três mortos e "vários feridos".

O condutor, um espanhol de 46 anos, ficou ileso e foi detido, no âmbito da investigação em curso, de acordo com um comunicado inicial divulgado no portal da polícia holandesa sobre o acidente ocorrido pelas 18:00 (17:00 em Lisboa).