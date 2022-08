Incêndio em ferry na Suécia obriga a grande operação de resgate

Um incêndio num ferry com 300 pessoas a bordo, ao largo da costa da Suécia, desencadeou hoje uma grande operação de resgate que estava em curso ao final da manhã, informaram as autoridades marítimas.

Não foram registados feridos, segundo as autoridades, e as causas do incêndio ainda não foram conhecidas.

"Há um incêndio na zona por baixo do convés", disse à France-Presse Jonas Franzen, porta-voz da Administração Marítima Sueca, acrescentando que três helicópteros e sete navios foram enviados para o local para fazer a evacuação do navio.