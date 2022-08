Um sismo de magnitude 6.4 atingiu esta segunda-feira a ilha da Sumatra, na Indonésia. Não há registo de vítimas.

Durante a manhã, foram registados três terramotos na costa oeste do país, o primeiro com magnitude de 5.2, o segundo de 5.4 e, o terceiro com 6.1.

A agência de meteorologia da Indonésia registou o sismo de maior intensidade na costa da ilha de Sumatra, mas não foi necessário ativar aviso de tsunami para a localidade.