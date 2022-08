Vice-Presidente dos EUA assistiu de perto ao cancelamento da missão da NASA

Foi adiado o lançamento da Missão Artemis, da NASA. A missão vai testar o regresso do Homem à Lua e, em 2025, a história poderá repetir-se, mais de 50 anos depois.

Com 98 metros de altura, é o maior e mais potente foguetão já construído pela NASA. O grande objetivo desta construção é colocar em órbita da lua a cápsula Órion num futuro não muito longínquo, e fazer chegar uma pessoa ao satélite natural da Terra, pela primeira em 50 anos. Outro objetivo pretendido é assinalar esse regresso com a presença da primeira mulher em solo lunar. Para estudar o futuro impacto da missão em astronautas, a NASA esperava enviar três manequins a bordo do foguetão.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez questão de marcar presença no Centro Espacial Kennedy, na Flórida para assistir ao grande lançamento.

"O programa Artemis é o início da próxima era do que temos história e uma tradição de fazer, de proporcionar visão e inovação inspiradora de uma forma que vai beneficiar toda a humanidade e as mulheres e por isso estou muito entusiasmado por estar aqui", afirmou a vice-presidente dos EUA.

Apesar das expectativas colocadas no sucesso da missão, o lançamento não aconteceu devido a uma fuga num dos tanques de combustível do foguetão. Este problema já se tinha verificado anteriormente, uma vez que em abril a mesma situação aconteceu durante um teste.

Graças a esta interrupção forçada, o lançamento terá de ser reagendado e a NASA tem como alternativa fazer descolar o foguetão no dia dois ou no dia cinco de setembro.