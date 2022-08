Camião atinge paragem de autocarro na Indonésia e faz 10 mortos, a maioria crianças

De acordo com a agência Reuters, cerca de 20 jovens estavam no local e os feridos foram levados para o hospital.

A colisão aconteceu após as aulas. Os estudantes estavam à espera do autocarro que os levaria para casa quando o camião atingiu a paragem, na estrada que liga Besaki a Jacarta Oriental.

O camião atingiu também um poste de eletricidade, que caiu e atingiu vários motociclos e um carro que estava na estrada. O condutor deste veículo é uma das vítimas mortais.

O condutor do camião foi detido como parte da investigação para apurar as causas do incidente.