Jornal The Washington Post poderá despedir 100 jornalistas

O jornal norte-americano The Washington Post, que pertence ao multimilionário Jeff Bezos, poderá cortar 100 postos de trabalho na redação.

Depois de anos de lucro, 2022 deverá terminar com prejuízos. As receitas publicitárias digitais caíram 15% até junho e as assinaturas estagnaram.

A informação foi avançada pelo jornal New York Times.

Depois de ter sido comprado por Jeff Bezzos em 2013, o The Washington Post passou a ter o dobro dos trabalhadores na redação. Entretanto, já houve cortes de pessoal e nos salários.

A agência Reuters tentou contactar o jornal, mas ainda não obteve resposta.

O The Washington Post é um dos jornais norte-americanos mais prestigiados.