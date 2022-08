"Não sei o que os próximos dias me reservam": jornalista angolano revela ameaças e pondera sair do país

Hamilton Cruz, jornalista da Televisão Pública Angolana (TPA), demitiu-se por considerar que o canal favorece o partido político MPLA.

Na Edição da Tarde, o ex-pivô da TPA esclarece as razões que levaram à demissão: "Vi que não podia continuar a fazer parte de uma narrativa que não engloba todos os angolanos", afirmou, acrescentando que não há "representação de todas as vozes".

O jornalista acusa o canal de não ser imparcial. E conta que sentiu desde o início - logo na altura da formação - que havia uma "narrativa a favor do MPLA":

Depois de integrarmos a equipa e o canal ir para o ar, verificou-se que era a continuidade de um mau jornalismo.

Hamilton Cruz denuncia ainda que o MPLA e o seu líder têm "quase todo o tempo" de antena na televisão pública.

O jornalista, que diz que está a ser ameaçado, foi aconselhado a permanecer em casa porque "se estivesse na via pública podem acontecer determinadas situações adversas".

Em entrevista à SIC Notícias, adianta que está a ponderar sair temporariamente de Angola.

Vivemos numa autocracia e não sei o que os próximos dias me reservam.

A saída da TPA

Hamilton Cruz recusou seguir ordens superiores em benefício do MPLA.

Na noite em que encerraram as assembleias de voto das eleições em Angola, o jornalista, que era pivô no canal,recusou-se a divulgar uma sondagem que acreditava ser fraudulenta, mas diz que teve medo porque havia "uma movimentação de polícias e seguranças com armas".

No dia seguinte decidiu abandonar o canal, mas desde então diz que já foi ameaçado duas vezes.

Hamilton Cruz, de 31 anos, trabalhou também para a ZAP Viva, onde era coordenador de programa, editor e pivô no departamento de informação. Passou pelo semanário económico angolano “Expansão” e frequentou um estágio na redação de informação da SIC Notícias.