Peritos dizem que seca em Espanha é a pior de sempre

Em Espanha, a viver a pior seca de que há memória, os incêndios continuam a destruir milhares de hectares de florestas e terrenos. Está a ser o ano com mais fogos e mais área ardida dos últimos 16 anos.

As autoridades espanholas dizem que o fogo de Oímbra, na província de Ourense, teve origem em Portugal e rapidamente passou a linha de fronteira, a norte de Chaves. É uma das zonas mais atingidas pelos incêndios, este verão, em Espanha.

Em algumas localidades da Galiza, esta já é a terceira vez que os bombeiros são chamados.

Em Albacete, no centro do país, vários aviões e helicópteros ajudam no combate às chamas que lavram há vários dias e que continuam por controlar.

Os peritos espanhóis dizem que a seca deste ano é a pior de que há memória.

Em Espanha, já houve mais de 50 grandes incêndios, que queimaram quase 250 mil hectares de floresta, mato e campos.

2022 está a ser o ano com mais área ardida, desde 2006, segundo o Ministério para a Transição Ecológica.

O noroeste do território, ou seja, as regiões mais perto de Portugal, foram as que registaram mais fogos florestais, com quase metade de todos os incêndios deste ano.